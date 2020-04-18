كوريا الجنوبية تسجل 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 695 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 142 ألفا و 852 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1969.

كما تعافي من المرض 590 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 133 الفا و 289 حالة.

وتم تطعيم 342 الفا و 576 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع حصيلة من تلقوا جرعتهم الأولى من اللقاح منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 شباط/فبراير الماضي إلى 08ر7 مليون شخص، وهو ما يمثل 8ر13 % من تعداد سكان البلاد.