 أحمدي نجاد يكشف معلومات عن «عصابة فاسدة» تسللت إلى الأجهزة الأمنية في إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحمدي نجاد يكشف معلومات عن «عصابة فاسدة» تسللت إلى الأجهزة الأمنية في إيران

رويترز
نشر في: الجمعة 4 يونيو 2021 - 7:50 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 يونيو 2021 - 7:50 ص

قال الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، إنه سينشر معلومات عن "عصابة فاسدة" تسللت إلى الأجهزة الأمنية في بلاده.

وذكر موقع "دولت بهار" الإيراني يوم الخميس، أن نجاد قد أعلن كشفه عن معلومات مهمة تتعلق بـ"عصابة فاسدة" نجحت في التسلل إلى الجهزة الأمنية الإيرانية.

ولم يخض الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد في التفاصيل، حيث اكتفى بالقول إن هذه المعلومات تأتي في إطار تصريحاته السابقة.

وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن نجاد قد كشف، في وقت سابق، أن سقف وكالة الفضاء الإيرانية تم "ثقبه"، وسرقة "وثائق الدولة".

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