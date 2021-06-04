الإسكان: مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الأول من نوعه في مصر

قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار إن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هو الأول من نوعه في مصر، ويُعد علامة بارزة في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في الفترة الحالية، ويحقق جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف في بيان للوزارة اليوم الجمعة أنه يجب إدارة وتشغيل هذا المشروع، طبقاً للمعايير القياسية الدولية لإدارة وتشغيل ناطحات السحاب والمدن الذكية، بما يتوافق مع طبيعة المشروع الذي تم تنفيذه على أحدث النظم العالمية في هذا المجال، وبما يتماشى مع الخطة الموضوعة لتسويق المشروع على المستوى العالمي.

وأشار البيان إلى أن ذلك جاء خلال لقاء الدكتور عاصم الجزار، مساء أمس الخميس، مع ممثلي إحدى الشركات العالمية الكبرى، المتخصصة في إدارة وتشغيل ناطحات السحاب والمدن الذكية على مستوى العالم، لمتابعة خطوات تنفيذ خطة إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث إنه سبق توقيع بروتوكول مع تلك الشركة بهذا الشأن، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على أن الخطة الموضوعة لإدارة وتشغيل مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تهدف لجذب كبرى الشركات والكيانات العالمية للاستثمار بالمشروع، وكذا جذب العلامات التجارية العالمية المشهورة.

واستمع الوزير إلى الخطة المتكاملة لإدارة وتشغيل المكونات المختلفة لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي أعدتها الشركة، وفريق العمل الذي يضم أكبر المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة في عدد من المجالات، كما عرضوا خبراتهم وتجاربهم في إدارة وتشغيل ناطحات السحاب والمدن الذكية على مستوى العالم، حيث تتمتع الشركة بخبرة واسعة في إدارة المشروعات المماثلة لهذا المشروع.

وأوضح أن وضع خطة لإدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتزامن مع قرب انتهاء أعمال الواجهات الزجاجية لعدد من الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية، وذلك بالتوازي مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، علما بأنه سيتم تسليم أحد الأبراج بداية العام المقبل 2022، على أن تتوالى تسليمات باقي الأبراج خلال العام نفسه.