 بالفيديو.. البنك الزرعي يكشف تفاصيل مبادرة «باب رزق» - بوابة الشروق
الجمعة 4 يونيو 2021 2:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

بالفيديو.. البنك الزرعي يكشف تفاصيل مبادرة «باب رزق»


نشر في: الجمعة 4 يونيو 2021 - 1:31 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 يونيو 2021 - 1:32 ص

قال الدكتور علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن مبادرة «باب رزق» تستهدف مساعدة المزارعين والبسطاء في إعداد مشروعات صغيرة، من خلال توفير قرض بنسبة فائدة 12%، بقيمة تتراوح ما بين 2000 لـ10 آلاف جنيه، وفترة الإعفاء من سداد الأقساط تصل لشهرين، منذ وقت الحصول على القرض.

وتابع «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس: «ممكن نساعد المزارع في شراء البط، أو إعداد بعض المنتجات المنزلية، ومساعدة السيدات في القرى في إعداد مشاريع بسيطة، في إطار العمل على زيادة دخل الأسرة الريفية».

ولفت إلى أن موسم القمح هذا العام يسير بشكل جيد للغاية، وتم سداد ما يقرب من 2 مليار جنيه مستحقات للمزارعين، مضيفًا أن إجمالي الوارد من القمح يقدر بـ539 ألف طن، وهذا يعني أن واردات القمح هذا العام تسير بنفس معدل العام الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك