قال الدكتور علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن مبادرة «باب رزق» تستهدف مساعدة المزارعين والبسطاء في إعداد مشروعات صغيرة، من خلال توفير قرض بنسبة فائدة 12%، بقيمة تتراوح ما بين 2000 لـ10 آلاف جنيه، وفترة الإعفاء من سداد الأقساط تصل لشهرين، منذ وقت الحصول على القرض.

وتابع «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس: «ممكن نساعد المزارع في شراء البط، أو إعداد بعض المنتجات المنزلية، ومساعدة السيدات في القرى في إعداد مشاريع بسيطة، في إطار العمل على زيادة دخل الأسرة الريفية».

ولفت إلى أن موسم القمح هذا العام يسير بشكل جيد للغاية، وتم سداد ما يقرب من 2 مليار جنيه مستحقات للمزارعين، مضيفًا أن إجمالي الوارد من القمح يقدر بـ539 ألف طن، وهذا يعني أن واردات القمح هذا العام تسير بنفس معدل العام الماضي.