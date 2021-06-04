إيروفلوت الروسية تعلن استئناف رحلاتها السياحية إلى مصر في الأيام المقبلة

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ايروفلوت" الجوية الروسية ميخائيل بولوبويارينوف، اليوم الجمعة، أن الشركة تتوقع استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية في الأيام المقبلة.



وقال بولوبويارينوف خلال منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، ردا على سؤال حول الخسائر بسبب تعليق الرحلات إلى تركيا: "بالطبع استبدال السوق التركي صعب للغاية، لكننا نتوقع افتتاح الرحلات الجوية إلى مصر في الأيام المقبلة، وربما سنتمكن من تعويض جزء من الخسارة"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية .



كانت روسيا قد أوقفت رحلاتها الجوية إلى مصر عقب سقوط طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء في خريف 2015، ورغم استئناف الرحلات بين روسيا ومطار القاهرة، إلا أن الطيران العارض للمدن السياحية المصرية مازال في انتظار موافقة روسيا على اشتراطات الأمان التي تتبعها المطارات المصرية، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك



كانت السلطات الروسية قد قيدت حركة الطيران المنتظم والعارض مع تركيا منذ 15 أبريل الماضي بسبب الوضع الوبائي المقلق في تركيا. وكان من المقرر رفع القيود في أول يونيو الجاري إلا أنه تم تمديدها حتى الحادي والعشرين من نفس الشهر .