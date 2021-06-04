 بالفيديو.. محلل: التقارب السياسي التركي مع مصر ينعكس إيجابا على ليبيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بالفيديو.. محلل: التقارب السياسي التركي مع مصر ينعكس إيجابا على ليبيا


نشر في: الجمعة 4 يونيو 2021 - 1:27 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 يونيو 2021 - 1:27 ص

قال صفي الدين دياب، المحلل السياسي، إن مصر خلال الفترة الأخيرة نجحت في تحسين علاقاتها بالكثير من الدول مثل تركيا، بخلاف أن القاهرة قامت بدور كبير في قطاع غزة، ما أدى لرفع صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قطاع غزة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن تركيا الآن تعمل على التقارب مع مصر بشكل كبير للغاية، وهذا من شأنه أن ينعكس إيجابًا على الوضع في ليبيا.

ولفت إلى أن العلاقة المصرية الإسرائيلية ستظل باردة، رغم وجود اتفاقية سلام بين البلدين، معقبًا: «اللي في القلب هيفضل في القلب».

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