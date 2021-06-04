رأى السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، أن صدامًا وصفه بـ«الحتمي» سيجمع بين مصر وإثيوبيا من جراء أزمة سد النهضة، معبرًا عن قلقه البالغ مما آلت إليه الأوضاع.



وأضاف في تصريحات لبرنامج «الجمعة في مصر» على شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن أزمة سد النهضة تكمن في أن التفاوض على مدار الفترات الماضية ظل على أساس محاولة فرض رأي على حساب رأي آخر، موضحًا أن إثيوبيا تحاول أن تقرر مصير مرور مياه عبر نهر ويعبر الحدود تجاه دول أخرى.



وحذر فهمي من تبعات هذه السياسة التي تحاول ترسيخها إثيوبيا والتي وصفها بـ"شديدة الخطورة"، مشيرًا إلى أن قبول هذا المبدأ خلال المرحلة الراهنة يعني أنه سيُطبق في حالات أخرى، بما يخلق صدامًا حتميًّا.



وفيما رفض الوزير الأسبق توضيح ما يعنيه بكلمة «صدام»، إلا أنه قال: «عندما يستخدم ممارس (دبلوماسي) سابق كلمة صدام فهذا معناه أن الأمر خطير للغاية».



وأكد فهمي أن الخطورة تكمن في المسعى الإثيوبي لأن تكون لها القرار السيادي الذي يغلب على الرأي المصري والرأي السوداني فيما يتعلق بإدارة المياه، معتبرًا أن هذا هو المحك الحقيقي في الأزمة.



وكان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبى سيليشى بيكيلى، قد أكد أمس الخميس، إن بلاده ستبدأ في تنفيذ الملء الثانى للسد 22 يوليو المقبل، وأنها في سباق مع الزمن للانتهاء من بعض الأعمال الهندسية في البوابات الـ13 قبل التخزين، علمًا بأنه لم يتم التوصل لاتفاق يحدد هذه التفاصيل الفنية في عمل السد، بما يعكس إصرارًا إثيوبيًّا على المضي قدمًا عبر الإجراءات الأحادية.



