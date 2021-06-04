محمد صبحي يستأنف بروفات مسرحية «نجوم الضهر»

استأنف الفنان الكبير محمد صبحي بروفات مسرحيته الجديدة "نجوم الضهر" بمسرحه بمدينة سنبل بحضور أعضاء فرقته المسرحية " فرقة استديو الممثل " والتي تضم نجوم من أجيال مختلفة ، وذلك لعد فترة توقف بسبب فيروس كورونا.

وكتب المسرحية قصتها محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة ، وسيخرجها ويقوم ببطولتها أيضا.

وكان الفنان محمد صبحي قد فاجأ الفنانة سميرة عبد العزيز في البروفة الأخيرة بالاحتفال بعيد ميلادها مع الفرقة واحضر لها تورته خصيصا كتب عليها اسمها وأبدت النجمة القديرة سعادتها وامتنانها بهذه اللفتة الإنسانية من النجم محمد صبحي وشكرته وشكرت كل الحضور.

وعُرض النجم محمد صبحي قبل جائحة كورونا من خلال موسم "المسرح للجميع 3"، 3 مسرحيات بدأها بغزل البنات ثم خيبتنا ثم النحلة والدبور ، كما أقام احتفالية ضخمة حملت عنوان "50 سنة فن" كرم خلالها كل الذين شاركوه أعماله المسرحية والسينمائية والتليفزيونية من نجوم ومخرجين وكتاب وكل صناع الفن وحتى الفنيين والعاملين معه خلف الكواليس، كما كرم وزراء ثقافة وشخصيات كان لها تأثير في الحركة الثقافية والفنية خلال 50 سنة.