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مقتل 9 أشخاص جراء حادث قطار شمال غربي الصين

د ب أ
نشر في: الجمعة 4 يونيو 2021 - 8:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 يونيو 2021 - 8:12 ص

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الجمعة أن 9 أشخاص قتلوا جراء حادث قطار في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا عن مجموعة مكتب لانتشو للسكك الحديدية الصينية قولها إن أعمال الإنقاذ جارية بعد اصطدام قطار بعمال في حوالي الساعة 0525 من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي ( 2125 من مساء الخميس بتوقيت جرينتش) بالقرب من جينتشانج وسط مقاطعة قانسو.

وذكرتلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في)، أن قطارا انطلق من أورومتشي في مقاطعة شينجيانج شمال غربي البلاد وكان في طريقه لمدينة هانجتشو شرقي الصين اصطدم بعمال يعملون على بناء السكك الحديدية في خط لانشين.


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