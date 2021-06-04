العراق: مقتل اثنين وإصابة أكثر من 20 آخرين بانفجار في بغداد

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أفاد شهود عيان مساء اليوم الخميس أن شخصين على الأقل قتلا وأصيب أكثر من 20 آخرين بانفجار قرب مرقد الإمام الكاظم في حي الكاظمية بالعاصمة العراقية، بغداد.

وأوضح الشهود أن الانفجار وقع قبالة إحدى بوابات مرقد الإمام الكاظم (يطلق عليها اسم باب المراد) المؤدية لشارع تجاري يضم محال ومطاعم وباعة أرصفة، وأسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وذكر الشهود أن القوات الأمنية هرعت إلى مكان الانفجار الذي يعتقد أنه انفجار أنبوبة غاز قبالة احد المطاعم.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية في وقت سابق من مساء اليوم أن جسما غريبا انفجر قرب إحدى بوابات مرقد الإمام الكاظم وأوقع ضحايا.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني أن الفرق المختصة متواجدة ضمن مكان الحادث لتحديد طبيعته.