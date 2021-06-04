موسيمانى يشيد بالمعلق عصام الشوالي بسبب «القاضية ممكن»

أشاد الجنوب إفريقي بيستو موسيمانى، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بالمعلق الكروي التونسي عصام الشوالي.

وكان الشوالي قد تولى التعليق على مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت في نوفمبر الماضي بين الأهلي والزمالك، و التي حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين مقابل هدف، حيث سجل محمد مجدي قفشة، هدف الفوز بتسديدة صاروخية في الوقت القاتل.

وقال موسميانى في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة قناة الأهلي إن معلق المباراة رائع جدا لأنه توقع هدف التتويج باللقب قبل أن تسكن الكرة شباك الزمالك.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أنه شاهد تعليق عصام الشوالي على هدف التتويج، كما سأل عن معنى جملة "القاضية ممكن" التى كررها أكثر من مرة قبل أن تسك الكرة شباك الزمالك.