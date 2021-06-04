 انتشال جثة غريق شاطئ أبوتلات غربي الإسكندرية - بوابة الشروق
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انتشال جثة غريق شاطئ أبوتلات غربي الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الجمعة 4 يونيو 2021 - 4:16 م | آخر تحديث: الجمعة 4 يونيو 2021 - 4:16 م

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، جثة شاب يدعى، مصطفى حسام، 22 عامًا، من حي العجمي، حيث لقي مصرعه، عقب نزوله مياه البحر في شاطىء السلام، منطقة أبو تلات، غربي الإسكندرية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية، يفيد ورود بلاغًا من مسئولى شواطئ العجمي، بنزول شاب في مياه البحر، وفارق الحياة.

وبانتقال ضباط مباحث القسم، ومسئولي شواطئ العجمي، وسيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ وفحصه، تبين أن الغريق جرفه التيار إلى داخل البحر، في منطقة صخرية.

ووفقًا لمصدر أمني، تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.


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