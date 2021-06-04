مصرع وإصابة 29 شخصًا إثر حادث إطلاق نار بإقليم البنجاب الباكستاني

لقي شخص مصرعه، فيما أصيبت 28 إمرأة من جراء حادث إطلاق نار نفذه مجهولون صوب حافلة بالقرب من مقاطعة أتك في إقليم البنجاب الباكستاني.

وقالت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية اليوم الجمعة إن الضحية القتيل كان سائق الحافلة، بينما تم نقل المصابات إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، من بينهن خمسة سيدات ترقدن في حالة صحية حرجة.

وأفادت الشرطة بأن الركاب كانوا يعملون بمصنع وكانوا في طريقهم إلى مدينة /ھری بور/ بإقليم /خيبر بختونخوا/ الواقع شمال غربي البلاد، كما تم فرض طوق أمني بموقع الحادث وتجرى عمليات مداهمة لإلقاء القبض على المشتبه بهم.