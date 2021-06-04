خروج سابالينكا المصنفة الثالثة من رولان جاروس وصعود وليامز لدور الـ16

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ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي من الدور الثالث اليوم الجمعة.

وفازت الروسية أناستازيا بافليوشنكوفا على سابالينكا 6 /4 و2 /6 و6 /صفر.

وبذلك فقدت بطولة فرنسا المفتوحة المصنفات الثلاث الاوائل في الاسبوع الأول من البطولة بعد انسحاب الأسترالية اشلي بارتي المصنفة الأولى على العالم من الدور الثاني بسبب الإصابة بعدما انسحبت اليابانية نعومي أوساكا بسبب الضغوط النفسية.

وصعدت البيلاروسية الأخرى فيكتوريا أزارينكا المصنفة الـ15 للدور الرابع بفوزها على الأمريكية ماديسون كيز 6 /2 و6 /2.

كما تأهلت الأمريكية سيرينا وليامز لدور الستة عشر بعد تغلبها على مواطنتها دانيلا كولينز 6 / 4 و6 / 4.

وتلتقي وليامز في دور الستة عشر مع الكازاخية الينا رايباكينا التي تغلبت على الروسية يلينا فيسنينا 6 /1 و6 /4.

وتأهلت أيضا الرومانية سورانا كريستيا بعد فوزها على الروسية داريا كستكينا 6 / 3 و6 / 2.

وتلتقي كريستيا مع السلوفينية تامارا زيدانسيك التي فازت على التشيكية كاترينا سينياكوفا صفر/ 6 و7 /6 و6 /2 .