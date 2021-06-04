زار وفد من كبار المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ، وممثلي الدول الإفريقية المشاركين في المؤتمر متحف شرم الشيخ للآثار، برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.



وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن الوفد أبدى انبهاره بالآثار الفرعونية والرومانية والإسلامية، التي توجد بالمتحف، مؤكدين أن مصر بلد الحضارة، وأن تاريخها العظيم يمثل سلسلة من الثقافات المختلفة، مما جعلها بحق أم الدنيا.



وأوضح مدير المتحف في تصريح له اليوم، أن الوفد قدم الشكر إلى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء على دعوتهم لزيارة هذا الصرح الحضاري العظيم، الذي يعد نقلة سياحية على أرض مدينة شرم الشيخ.



وعقد مساء الخميس اجتماع مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، لمناقشة عدد من الموضوعات التفاوضية الهامة ذات الصلة بالدول النامية والإفريقية.



تستضيف مدينة شرم الشيخ تلك الاجتماعات حتى ١٨ يونيو الجاري، بحضور رئيس المجموعة الأفريقية، و٤٠ مفاوض من كبار المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ ونقاط الاتصال المعنيين بتغير المناخ، وممثلي الدول الأفريقية، إضافة إلى المنظمين من سكرتارية المجموعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



ويشارك من مصر الوفد التفاوضي المعني بتغير المناخ بكلًا من وزارتي الخارجية و البيئة، كما يشارك في الاجتماعات الافتراضية للهيئات الفرعية الوفد المصري الممثل من كافة الوزارات المعنية.



ومن المقرر عقد عدد من الاجتماعات للمفاوضين تمهيدًا للاجتماعات المقبلة للأجهزة الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والاجتماعات التحضيرية.