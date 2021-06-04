 عقيلة صالح: ليبيا لا تريد قوى أجنبية على أراضيها ولا بد من خروج المرتزقة منها - بوابة الشروق
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عقيلة صالح: ليبيا لا تريد قوى أجنبية على أراضيها ولا بد من خروج المرتزقة منها

عقيلة صالح
عقيلة صالح
رويترز
نشر في: الجمعة 4 يونيو 2021 - 5:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 يونيو 2021 - 5:14 ص

أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أن بلاده قادرة على إصلاح شؤونها ولا تريد أي قوى أجنبية على أرضيها، مطالبا بخروج المرتزقة منها وتفكيك المليشيات وبناء دولة ديمقراطية.

وقال صالح في تصريح لدى وصوله إلى العاصمة المغربية الرباط، إن هذا يتحقق من خلال "انتخابات شفافة ونزيهة يختار فيها الشعب الليبي من يحكمه بإرادته الحرة دون أي تدخل من أحد".

وتابع: "بفضل الجهود المبذولة تمكننا من تكوين سلطة تنفيذية واحدة من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية، وباشرت أعمالها، ونستعد للانتخابات القادمة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021".

وأشار إلى أن "ليبيا عانت كثيرا في المرحلة السابقة من الانقسام وانتشار المليشيات وأن ليبيا بالتأكيد جزء من المجتمع الدولي ونحتاج إلى التعاون مع كل الدول".

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