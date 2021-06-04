 الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود اللبنانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود اللبنانية

المضبوطات
المضبوطات
رويترز
نشر في: الجمعة 4 يونيو 2021 - 6:46 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 يونيو 2021 - 6:46 ص

قال الجيش الإسرائيلي مساء يوم الخميس، إنه أحبط محاولة لتهريب أسلحة ومخدرات عبر الحدود اللبنانية.

ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تغريدة على "تويتر"، أوضح من خلالها أن قوات بلاده رصدت أمس عددا من المشتبه فيهم في القطاع الغربي من الحدود، وهم ينقلون حقائب من داخل لبنان إلى إسرائيل.

وأفاد بأنه خلال عملية الاعتقال تمت مصادرة 15 مسدسا و36 كيلوغراما من الحشيش وعشرات صناديق الذخيرة بقيمة نحو مليوني شيقل.

وتابع: يتحقق جيش الدفاع مما إذا كان حزب الله اللبناني قدم المساعدة لتسهيل محاولة التهريب.

وأكد أن القوات الإسرائيلية تبذل جهودا واسعة في مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود اللبنانية.

 

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