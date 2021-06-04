محافظ كفرالشيخ يتابع حملات النظافة المكثفة بأحياء دسوق ورش وتعقيم لجان الامتحانات بالمدارس

تابعت عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ اليوم، سير العمل بمنظومة النظافة و‏استمرار تكثيف جهود جهاز النظافة بأحياء دسوق‏‏‏‏ بشوارع المدينة.



وتم القيام بحملة نظافة لرفع كفاءة المنظومة ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات من خلال ورديات العمل الثلاثة ومتابعة أعمال النظافة الدورية؛ للتأكد من رفع تراكمات القمامة بالشوارع والحفاظ على مستوى النظافة.



جاء ذلك في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، وتأكيداً منا على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة.



كما تابعت رئيس المركز والمدينة، الانتهاء من رش وتعقيم 52 لجنة امتحانات بمركز ومدينة دسوق والتي يتم انطلاقاً باكر السبت، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالإضافة إلى القيام بأعمال نظافة بالتنسيق مع نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى ورؤساء الأحياء وحدة الملاريا بدسوق.



وأشارت رئيس المركز والمدينة، بأنه سوف يتقدم للامتحان عدد 8422 طالبا وطالبة بإدارة دسوق التعليمية موزعين على عدد 52 لجنة امتحانات بنطاق مركز ومدينة دسوق وتم التنسيق مع مركز شرطة دسوق وقسم شرطة دسوق والإدارة الصحية والإدارة التعليمية، والإسعاف وذلك لتوفير كافة سبل وأدوات الوقاية بالمدارس، بالإضافة إلى تخصيص حجرات للعزل، مشددةً على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من ارتداء كمامات وتباعد اجتماعي، واستمرار تعقيم كافة المدارس كافة اللجان قبل أداء الامتحانات وبعدها؛ حفاظا على صحة الطلاب.



يذكر أن الامتحانات تبدأ غداً السبت الموافق 5 يونيو الجاري، بامتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، بمدة ساعتين ونصف، من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة ونصفه، ويوم الأحد الموافق 6 يونيو سيؤدي الطلاب امتحانات مادة الجبر، لمدة ساعتين ،من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة ، ويوم الاثنين الموافق 7 يونيو يؤدى الطلاب امتحان مادة العلوم ، لمدة ساعتين، من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة، وسيؤدون الطلاب امتحان مادة الهندسة يوم الثلاثاء، الموافق 8 يونيو، لمدة ساعتين، من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة، ويؤدون امتحان مادة اللغة الأجنبية يوم الأربعاء الموافق 9 يونيو لمدة ساعتين من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة، ويؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، يوم الخميس، الموافق 10 يونيو، لمدة ساعتين من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة صباحا.