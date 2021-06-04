بلينكن يبحث مع جانتس التزام أمريكا بأمن إسرائيل

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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإنابة ووزير الدفاع بيني جانتس إلتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل.

وجاء في بيان للمتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس- تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ):التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم برئيس الوزراء الإسرائيلي بالإنابة ووزير الدفاع بنيامين جانتس، حيث ناقشا الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإلتزام أمريكا الذي لا يتزعزع بأمن إسرائيل".

وأضاف البيان أن "بلينكن جدّد التأكيد على أهمية تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حدّ سواء ودعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

و"شدد وزير الخارجية الأمريكي على أهمية المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة والإنعاش في غزة، كما شدّد على حاجة الإسرائيليين والفلسطينيين للتمتع بتدابير متساوية من الأمن والازدهار والديمقراطية والكرامة"، وفقا للبيان.

وكان جانتس قد توجه يوم الأربعاء إلى واشنطن لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.