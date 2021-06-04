قال الدكتور حاتم البدوي، سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن أسباب وجود دخلاء على مهنة الصيدلية يتمثل في السماح للصيدلي الحكومي بفتح صيدليتين، وهذا الأمر لم يكن موجودًا في السابق.

وتابع «البدوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن هناك أعدادًا مهولة جدًا من الصيادلة بشكل يفوق احتياجات سوق العمل، ولذلك يقوم بعض الصيادلة الحكوميين ببيع أسمائهم لشخص غير صيدلي، لفتح صيدلية.

وأضاف أن هناك عزوفًا من قبل الصيادلة في العمل من الصيدليات، مستطردًا: «الصيدلي يريد العمل في شركة أدوية أو السفر أو العمل في الحكومة، رغم أن الصيدليات تعطي مرتبات جيدة للغاية خلال الفترة الحالية».

ولفت إلى أنه لا يوجد شيء يسمى بمساعد صيدلي، وهذا اللقب يطلق مجازًا على من يساعد الصيدلي، وهذا العامل لا يمنع ضرورة وجود الصيدلي طوال الوقت داخل الصيدلية.