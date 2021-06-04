في الوقت الذي أعلنت فيه عددًا من الدول العربية والأجنبية انتهاء الثانوية العامة وحصول الطلاب على الشهادات، تقدم "الشروق" للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الخطوات الواجب اتباعها للحصول علي إذن الدفع و كود الدخول لطلاب الشهادات المعادلة "العربية والأجنبية" من خلال موقع التنسيق الالكتروني، وتبلغ 11 خطوة كالتالي:



1- يقوم جميع طلاب الشهادات المعادلة بالدخول علي موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت من خلال الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg، ثم بعد ذلك الدخول إلي صفحة الشهادات المعادلة والضغط علي رابط "تسجيل جديد للحصول رقم الدخول وإجراءات الدفع" وتظهر للطالب شاشة ترحيب وتعليمات ينبغي عليه قراءتها جيدا ثم الضغط علي مفتاح التالي.



2- يقوم الطالب باختيار نوع الشهادة المعادلة التي حصل عليها وينبغي مراعاة الدقة عند الاختيار حيث يترتب علي الاختيار ظهور أسماء المواد الصحيحة وتخصصات الكليات المسموح بها للطالب، وتسجيل بياناتها وتشمل "نوع الشهادة، رقم الهوية أو السجل المدني والشخصي للطالب في حال إقامته في إحدى الدول العربية، Collage Board Student IDلطلاب الشهادة الثانوية الأمريكية، اسم المدرسة والدولة والمحافظة التي درس بها الطالب للحصول علي شهادة الثانوية المعادلة، ثم الضغط مفتاح علي التالي.



3- تسجيل بيانات الطالب "الاسم، البريد الالكتروني، التليفون المحمول، الديانة والنوع، الرقم القومي للطالب، تاريخ الميلاد، عنون إقامة الطالب داخل جمهورية مصر العربية الذي سيتم توزيع الطالب في ضوئة وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي، ثم الضغط علي مفتاح التالي.



4- يتبع خطوة للتحقق من مقدم صحة رقم الهاتف المحمول المسجل حيث سيقوم النظام بإرسال كود التحقق إلي رقم الهاتف الذي قام الطالب بتسجيله ضمن بياناته ويقوم الطالب بنقل الكود من رسائل المحمول إلي الشاشة لإكمال عملية التحقق ثم الضغط علي مراجعة وتأكيد الطلب.



5- تظهر للطالب شاشة لمراجعة بيانات الطلب وينبغي عليه التأكد من نوع الشهادة التي قام باختيارها ومراجعة بياناته ومن ثم الضغط علي تسجيل الطلب و الذي يقوم بدوره بعرض شاشة تحتوي علي رقم الدخول الذي حصل عليه الطالب و يتم إرساله علي المحمول في رسالة نصية قصيرة.



6- في حالة أن يكون الطالب قد قام بتسديد الحوالة بالفعل بمكتب البريد يستخدم الطالب شاشة إدخال رقم الطلب و رقم الإيصال وتاريخ الحوالة وذلك لربط رقم الدخول المسجل بيانات الدفع الواردة من البريد.



7- وفي حالة أن يكون الطالب يرغب في طباعة إذن الدفع للتوجه لمكتب البريد يستخدم الطالب شاشة طباعة إذن الدفع و الموجه إلي البريد ويحتوي رقم الحساب واسم الخدمة المطلوبة مقابل الدليل الإلكتروني لخدمات التنسيق يراعي تسجيل سبب الحوالة بنفس رقم الدخول الحاصل عليه الطالب عند التسجيل وعليه الاحتفاظ بالورقة المطبوعة وإيصال الحوالة لتسليمهم بمكتب التنسيق مع الشهادات والأوراق الأخرى.



8- بعد إتمام أي من الإجراءين السابقين للدفع، يترقب بالطالب رسالة على الهاتف المحمول برقم الدخول وكلمة السر بعد إتمام إيداع الحوالة بـ ٢٤ ساعة يتمكن من خلالها بإعادة الدخول على الموقع الإلكتروني وتسجيل رقم الدخول والرقم السري لمتابعة إدخال درجاته ورغباته وحجز موعد من للحضور إلى مكتب التنسيق أو أي من فرعيه.



9- وفي حالة فقدان كلمة السر أو رقم الدخول أو الحاجة لطباعة بيان الدفع يمكن للطالب اختيار "الاستعلام عن رقم الدخول وإعادة تعيين كلمة السر" من الصفحة الرئيسية بالموقع.



10- وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية يجب عليهم تقديم تسلسل دراسي كامل مستوفي لجميع الأختام والتصديقات.



11- ولمزيد من المعلومات يجب علي جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب والتى ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة.



أما الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها لتسجيل بياناته ورغباته لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية فهي 6 خطوات كالتالي:



1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق باستخدام العنوان الموضح بعاليه.



2- يستخدم رقم الدخول والرقم السري لتسجيل بياناته الأساسية "اسم، عنوان، إلخ" ودرجاته ورغباته.



3- يجب على الطالب طباعة رغباته ودرجاته وبيان المواد التي درسها بالشهادة الحاصل عليها والتي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.



4- يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري حيث يمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته.



5- يقوم الطالب بحجز موعد لتسليم ملف أوراقه إلي المكتب من خلال موقع التنسيق الالكتروني وعلي الطالب الالتزام بالموعد الذي سيحدده برنامج تسجيل الرغبات وفي حالة التخلف عن الموعد المحدد علي الطالب حجز موعد آخر من خلال الموقع.



6- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، فى أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علماً بأنه يتم ترشيح الطالب وفقاً لأخر تعديل قام الطالب بتسجيله.