الفلبين تخفف تدابير الحجر الصحي على المسافرين الحاصلين على التطعيم ضد كورونا كاملا

خففت الفلبين اليوم الجمعة من إجراءات الحجر الصحي بالنسبة للمسافرين القادمين من الخارج الذين تلقوا التطعيم ضد كورونا بشكل كامل، لكن لن يُسمح للسائحين بدخول البلاد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة في البلاد هاري روكي إن المسافرين الذين تلقوا التطعيم بشكل كامل سيتوجب عليهم الخضوع للحجر الصحي لمدة 7 أيام فقط، بدلا من 10 أيام.

وإذا لم تظهر عليهم الأعراض خلال الأيام السبعة تلك، فسيسمح لهم بالاستمرار إلى وجهتهم.

Iولن يطالب المسافر بإظهار فحص فيروس كورونا (بي سي أر) إلا إذا ظهرت عليه أعراض كوفيد-19.

وقال روكي في بيان "يجب اعتبار الفرد أنه تلقى التطعيم بشكل كامل بعد أسبوعين أو أكثر من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح المكون من جرعتين، أو أسبوعين أو أكثر بعد تلقي لقاح من جرعة واحدة".

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد حالات كوفيد-19 في البلاد بلغ مليونا و 247 ألفا و 899 شخصا، بعد تسجيل 7217 حالة جديدة يوم الخميس. كما ارتفع عدد الوفيات إلى 21 الفا و 357 بعد تسجيل 199 وفاة جديدة في نفس اليوم.