الحكومة تنفي منشور تحذيري منسوب للداخلية يزعم انتشار عصابات تخترق الهواتف

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من منشور تحذيري منسوب لوزارة الداخلية يزعم انتشار عصابات تخترق الهواتف الشخصية للمواطنين وسحب محتوياتها بالكامل لابتزاز الضحايا والحصول منهم على الأموال.



وأوضح المركز، في بيان اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة الداخلية، التي أكدت أن المنشور المشار إليه لم يتم إصداره من الوزارة، وأنه سبق رصد محاولة البعض ارتكاب جرائم اختراق الهواتف الشخصية لابتزاز الضحايا، وسبق لأجهزة وزارة الداخلية ضبط العديد من مرتكبي تلك الجرائم وتوعية المواطنين منها.



وناشد المركز الإعلامي المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أية جرائم من هذا النوع من خلال الاتصال على الخط الساخن (108)، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبي تلك الوقائع.