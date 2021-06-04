المكسيك تسمح لمنظمة الدول الأمريكية بمراقبة انتخابات التجديد النصفي

قال وزير الشؤون الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد اليوم الجمعة في موجز صحفي إن بلاده سوف تسمح لمنظمة الدول الأمريكية بمراقبة انتخابات التجديد النصفي المقررة الأحد المقبل، على الرغم من عدم ثقتها فى الأمين العام للمنظمة لويس ألماجرو.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إبرارد قوله إن ألماجرو واحد من أسوأ القادة في تاريخ منظمة الدول الأمريكية .



وذكر إبرارد إن منظمة الدول الأمريكية سهلت "عمليا انقلابا" عقب انتخابات بوليفيا عام 2019.



وأوضح إبرارد أن نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس سوف تزور القصر الرئاسي للبلاد الأحد المقبل.



وأضاف أن المباحثات الأمريكية المكسيكية سوف تشمل قضايا عمالية، يتفق عليها كلا البلدين، وكيفية خفض معدلات الفقر على المدى القصير من أجل الحد من الهجرة للولايات المتحدة.