قال الفنان حمدي الميرغني، إن فيلم أحمد نوتردام - الذي طُرح في موسم عيد الفطر الماضي ويؤدي دور البطولة فيه الفنان رامز جلال - تم الانتهاء من تصويره في عام 2020.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج «أون سيت» على شاشة «on e»، مساء الجمعة، أن تعرض للكثير من المقالب على يد الفنان رامز جلال على مدار أيام تصوير الفيلم، معقبًا: «رامز جلال بيعمل مقالب طوال الـ24 ساعة».



وأشار الميرغني إلى حالة عشق تجمع بين رامز جلال والمقالب لدرجة تصل إلى أنه يحيبها أكثر من نفسه وفق تعبيره، كاشفًا عمن يرعب رامز وهو الفنان خالد الصاوي.



وأوضح أن رامز دخل غرفة خالد الصاوي في كواليس التصوير وحاول تنفيذه مقلب فيه أثناه نومه، لكنه استيفظ وطالبه بالمغادرة فلبى رامز ذلك على الفور، معقبًا: «رامزي قالي تصدق أول مرة أخاف من حد».



يُشار إلى أن قصة فيلم أحمد نوتردام تدور حول جريمة غامضة، يسعى رامز جلال لحلها هو وطاقم الفيلم، ويقف وراءها قاتل يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، الذي يعود إلى أدوار الشر في الفيلم.



ويجسد رامز شخصية صحفي يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات، وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفي الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوى، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية «أحدب نوتردام» بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التى ألفها فيكتور هوجو.



