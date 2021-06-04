تحصين 109 آلاف حيوان من أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن ببنى سويف

تلقى محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقرير مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن، والتي يتم تنفيذها، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.



وتبين من التقرير، الذي أعده الدكتور عصام يحيى مدير الطب البيطري، أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ 108 آلاف و978 رأس، منها 90 ألف و553 رأس من الأبقار، و18 ألف و119 من الأغنام والماعز، وذلك منذ انطلاق الحملة في الثالث من أبرايل الماضى وحتى 2 يونية 2021، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.



وأشار مدير الطب البيطري إلى أنه تم الإعداد للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، لافتا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، بتواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.