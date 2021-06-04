خطة لبناء شبه جزيرة صناعية لحماية كوبنهاجن من الفيضان

أقر البرلمان الدنماركي قانونا اليوم الجمعة يسمح ببناء شبه جزيرة اصطناعية في ميناء كوبنهاجن، في نهر أوريسوند.



ويهدف بناء شبه الجزيرة، المسماة لينيتهولم، لحماية وسط مدينة كوبنهاجن من الفيضانات وخلق مساحة معيشة لـ 35 ألف نسمة. سيتم بناء الجزيرة بين ريفشاليون ونورفاهن.



وقال وزير النقل بيني إنجلبريخت في بيان إن العمل يجب أن يبدأ العام الجاري. ومن المقرر الانتهاء من تشييد شبه الجزيرة في عام 2070، وفقًا للموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع.



وستحتاج شبه الجزيرة التي تبلغ مساحتها ثلاثة كيلومترات مربعة إلى 80 مليون طن من الأحجار و 28 مليون متر مكعب من الرمل.