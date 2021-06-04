 الأمن العراقي: القبض على 133 إرهابيًا خلال أسبوع في عموم البلاد - بوابة الشروق
الجمعة 4 يونيو 2021 4:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

الأمن العراقي: القبض على 133 إرهابيًا خلال أسبوع في عموم البلاد

أ ش أ
نشر في: الجمعة 4 يونيو 2021 - 3:54 م | آخر تحديث: الجمعة 4 يونيو 2021 - 3:54 م

كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة عن قيام وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية بالقبض على 133 متهمًا من المطلوب ضبطهم وإحضارهم وفق المادة 4 إرهاب خلال الأسبوع الماضي في عموم البلاد.

وأفادت الخلية الأمنية العراقية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية ـ بأن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها في وزارة الداخلية تمكنوا خلال الأسبوع الماضي من ضبط 12 عبوة ناسفة وعدد 318 قطعة سلاح وتدمير 6 مضافات لعناصر إرهابية والقبض على 133 مطلوبًا وفق المادة 4 إرهاب خلال عمليات أمنية في مناطق متفرقة من البلاد".

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي قد أعلنت، أمس/الخميس/، تدمير أهم أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

وتشن القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات تعقب وملاحقة مستمرة لخلايا تنظيم "داعش" الإرهابي والجماعات الإرهابية في البلاد تسفر عن اعتقال قادة وعناصر من التنظيم، فضلاً عن مطلوبين بقضايا مختلفة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك