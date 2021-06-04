تقارير: اعتقال منظمة احتجاج صامت في هونج كونج في ذكرى مذبحة ميدان تيانانمن

ألقت السلطات في هونج كونج القبض على منظمة احتجاج صامت في المدينة بمناسبة ذكرى مذبحة ميدان تيانانمن، الوحشية في الصين التي تعود لعام 1989، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة.

وذكرت إذاعة وتلفزيون هونج كونج إن تشاو هانج تونج قالت سابقا إنها تعتزم الذهاب إلى فيكتوريا بارك في المساء لإحياء ذكرى ضحايا القمع الذي وقع في الرابع من يونيو، على الرغم من حظر السلطات للحدث.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" عن مصدر بسلطات إنفاذ القانون قوله إن الشرطة اعتقلتها للاشتباه في قيامها بالترويج لوقفة احتجاجية صامتة على ضوء الشموع.

يشار إلى أن تشاو هي نائبة رئيس تحالف هونج كونج لدعم حركات دولة وطنية ديمقراطية في الصين.

وألقي القبض على المرأة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، نقلا عن مصدر قال إنه من المتوقع القيام بالمزيد من الاعتقالات.

وأعلنت الشرطة حظر الحدث الأسبوع الماضي، وأرجعت القرار إلى جائحة فيروس كورونا. وقالت إن أي شخص يخالف الحظر قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات وسنة إضافية لإعلانه عن الحدث.

وهذا هو العام الثاني الذي يجري فيه إلغاء الحدث السنوي.