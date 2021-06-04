«يونايتد إيرلاينز» الأمريكية تعيد السفر الأسرع من الصوت إلى الحياة

قالت شركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية إنها ستشتري طائرات فائقة السرعة من شركة "بووم سوبرسونيك"، لتعيد بذلك عهد السفر الجوي على الطائرات الأسرع من الصوت، والذي انتهى عام 2003.

وذكرت شركة الطيران أنها ستشتري من بوم 15 طائرة "أوفرتشر" بمجرد اجتيازها اشتراطات الشركة، مع خيار لشراء 35 طائرة أخرى.

وينتقد نشطاء الحفاظ على البيئة الطائرات الأسرع من الصوت، قائلين إنها تستهلك وقودا أكثر من مثيلاتها ذات السرعات الأقل.

لكن يونايتد، التي تعهدت بخفض انبعاثاتها الضارة بنسبة 100% بحلول 2050، قالت إن الطائرات الجديدة ستعدل لكي تستخدم وقود طيران مستداما مع دخولها الخدمة عام 2029.

وستقلل الطائرة الجديدة الأسرع من الصوت، التي تسع ما بين 65 و88 مقعدا، زمن الرحلة عبر الأطلسي بنسبة 50 بالمئة إلى نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة.

وانتهى عهد الرحلات التجارية المنتظمة بطائرات أسرع من الصوت في عام 2003 بتقاعد الطائرة كونكورد، التي كانت تشغلها شركتا "إير فرانس" و"بريتش إيرويز"، وذلك بعد 27 عاما في الخدمة.