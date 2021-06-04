أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أنه تم إعطاء 93ر9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

وتشير البيانات إلى أن متوسط معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ 184 ألفا و405 جرعات في اليوم الواحد، ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق هولندا شهرين لتطعيم 75 % من سكانها بلقاحات من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد قبل نحو 21 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في هولندا إلى 68ر1 مليون، والوفيات إلى 17 ألفا و932.

وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام و14 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.