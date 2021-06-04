 الكرملين: بوتين سيتحدث مع بايدن وجهًا لوجه وعلى انفراد - بوابة الشروق
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الكرملين: بوتين سيتحدث مع بايدن وجهًا لوجه وعلى انفراد

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .
أ ش أ
نشر في: الجمعة 4 يونيو 2021 - 12:24 م | آخر تحديث: الجمعة 4 يونيو 2021 - 12:24 م

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن اللقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن سيكون على انفراد.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "لن يكون هناك جدول أعمال ثابت لهذه القمة، وعلى أي حال سيتم تخصيص جزء كبير من الوقت لتلك القضايا، التي يرغب رؤساء الدول أنفسهم في التعبير عنها".
وأضاف: "ننطلق من حقيقة أنه سيكون هناك لقاء بمشاركة الوفود وبمشاركة أقرب المساعدين وعلى انفراد".

وبالنسبة للبيان المشترك بعد القمة، أشار بيسكوف إلي أن مثل هذا البيان لم يتقرر بعد. ولم يستبعد بيسكوف أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين بمجموعة من الصحفيين الروس بعد القمة.

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