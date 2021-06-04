مقتل 11 شخصا على الأقل على أيدي جماعة مسلحة في شرق الكونغو الديمقراطية

ذكرت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية أن 11 شخصا على الأقل قتلوا على أيدي جماعة مسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ليرتفع بذلك عدد القتلى في المنطقة المضطربة إلى 70 على الأقل منذ بداية الأسبوع.

ونقلت الشبكة عن رئيس بلدية "مونجوالو" جان بيير قوله في تصريحات قوله إن 11 عاملاً في منطقة "دجوجو" الغنية بالذهب في إقليم إيتوري الشمالي الشرقي قد قتلوا على يد جماعة محلية تسمى (FPIC).

ولم تتطرق الشبكة للمزيد من التفاصيل، ولكن يشار إلى أن الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تبذل جهوداً في سبيل وقف العنف المتصاعد في إيتوري.