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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، برئاسة المهندس ياسر الشهاوي، أنه سيتم إضعاف المياه بأحياء أرض سلطان وغرب وشمال المدينة، غدا، لمدة 8 ساعات، من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءا.

جاء ذلك نظرا لأعمال الصيانة التى تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا وتغيير محبس المياه، وأعمال تطهير المروق الشرقي، وأعمال صيانة بالمحطة البحرية المرشحة.

وطالب البيان الأهالي بتوفير احتياجاتهم من المياه طوال فترة الضعف، وأن الخط الساخن للشركة رقم ١٢٥ يعمل طوال ال٢٤ ساعة، بالإضافة لرقم واتس الشركة.