مشاركة فيلم «ما لا نعرفه عن مريم» في مهرجان بالم سبرينجز الدولي

اُختير الفيلم القصير "ما لا نعرفه عن مريم" للمشاركة في الدورة الـ32 من مهرجان بالم سبرينجز السينمائي الدولي، ضمن إطار المسابقة الرسمية للمهرجان.

سيعرض الفيلم ضمن فعاليات المهرجان المقرر إقامتها في الفترة من 22 لـ 28 يونيو، وهو العرض الأول للفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية.

أوضح منتج الفيلم شريف البنداري، أن العرض العالمي الأول للفيلم كان من خلال برنامج "رؤي إفريقية" في مهرجان كليرمون فيران بفرنسا في دورته الـ 43، والذي يعد من أكبر المهرجانات العالمية للأفلام القصيرة. كما شارك أيضا في المسابقة الرسمية لمهرجان بوينس آيرس السينمائي الدولي بالأرجنيتن، وأيضا فى مهرجان برشلونة السينمائى الدولى فى دورته الـ23 بإسبانيا.

أضاف أن الاهتمام بصناعة الأفلام القصيرة ووضع الصناعة نفسها في مصر تحسن كثيرا خلال الفترة الحالية، وأنه متحمس جدا لعرض الفيلم في مصر والشرق الأوسط حالما تسمح الفرصة بعرضه في أي من المهرجانات الفترة المقبلة.

"ما لا نعرفه عن مريم" من تأليف وإخراج مراد مصطفى، وإنتاج شركة "africa films" للمنتج شريف البنداري، وشارك في بطولته دعاء عريقات وعماد غنيم، وتدور قصته حول "مريم" التي تذهب لمستشفى مع ابنتها وزوجها لمعاناتها من ألام بالمعدة لتتصاعد الأحداث بعدها.