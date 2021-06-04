بريطانيا توافق على استخدام لقاح فايزر لكورونا للأعمار بين 12 و15 عاما

وافقت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة على استخدام لقاح "فايزر/بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا.



وقالت الوكالة - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم /الجمعة/ - إن القرار جاء بعد ما وصفته بـ "مراجعة دقيقة" لسلامة اللقاح - المطور من الشركتين الأمريكية الألمانية المصنعتين للدواء - وفاعليته في تلك الفئة العمرية، مؤكدة أن منافع الحصول على الجرعة تفوق المخاطر.

بينما تبقى الخطوة التالية للجنة المشتركة المعنية بالتطعيم والتحصين لتقديم النصح فيما يتعلق باتباع التطعيم الروتيني لهؤلاء الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 12 و17 عامًا من عدمه.