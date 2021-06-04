قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" المالكة لتطبيق واتس آب، إن تطبيق المراسلة الفورية الشهير سيمكن استخدامه في وقت واحدٍ على أجهزة متعددة قريبا.



وقال موقع "تك كرانش" التقني نقلاً عن زوكربيرج إنه يخطط أيضاً لإضافة المزيد من الخيارات إلى ميزة الرسائل المختفية.



وأكد زوكربيرج إن المستخدمين سيكونون قادرين على توصيل ما يصل إلى أربعة أجهزة بحساب واحد، مضيفاً أن شركة المراسلة تعمل أيضًا على تقديم تطبيق "واتس آب" مخصص لجهاز "آيباد".



ويخطط تطبيق واتساب على تفعيل وضع اختفاء الرسائل خلال مدة زمنية معينة، وسيتم توسيع هذا الخيار ليشمل الصور ومقاطع الفيديو التي لا يمكن مشاهدتها إلا مرة واحدة.



قال زوكربيرج: "نحن أيضًا على وشك البدء في طرح" العرض مرة واحدة"، حتى تتمكن من إرسال المحتوى وجعله يختفي بعد أن يراه الشخص".



وأعلن زوكربيرج أن هذه الميزات ستكون متاحة للمستخدمين في الإصدار التجريبي هذا العام "في الشهر أو الشهرين المقبلين".