بوتين: لم نتلق ردا حاسما من اليابان على تخوفنا من تهديدات نشر أنظمة صواريخ على أرضها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن بلاده لم تتلق ردا حاسما من طوكيو بشأن التهديدات المحتملة التي تراها موسكو جراء تخطيط اليابان لنشر أنظمة صواريخ أمريكية على أرضها، معربا في الوقت نفسه عن استعداده لبناء علاقات مع البلد الآسيوي.

وقال بوتين، خلال لقاء مع قادة وسائل الإعلام الأجنبية في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي: "نحن مهتمون بكيفية حل تلك القضايا، أعني خطط حلفاءنا لنشر أنظمة صواريخ هجومية حديثة في اليابان، لطالما كان لدينا تساؤل حول ما إذا كانت أنظمة الصواريخ تلك سينتهي بها المطاف على مسافة مثل تلك بما يهدد الاتحاد الروسي، لم نتلق ردا بيّنا وحاسما وواضحا، على هذا التساؤل"، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية في نسختها الإنجليزية.

وأضاف: "لكني أعتقد أنه في أي حالة، يجب علينا بناء علاقات حسن جوار مع اليابان" بما يحقق مصلحة الشعبين الياباني والروسي، مشددا على كون موسكو وطوكيو حلفاء طبيعيين في سياقات عديدة.