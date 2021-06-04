الكشف على 1143 مواطنا بقرية الدهسة بقنا ضمن مبادرة حياة كريمة

نفذت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا، أعمال قافلتها الطبية المجانية متعددة التخصصات والتى تم تنفيذها بقرية الدهسة التابعة لمركز فرشوط فى إطار مبادرة "حياة كريمة" للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية والتى أطلقها الرئيس السيسى، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا.

وأوضح محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ١١٤٣ مواطنا فى ٧ تخصصات طبية بواقع (٣١٠ أمراض باطنة ، ٢٤٦ عظام ، ٢٣٦ طب أطفال ، ١٨٢ أمراض جلدية ، ٧٦ جراحة ، ٦٤ أمراض النساء والتوليد ، ٢٩ تنظيم الأسرة)، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٦٠ حالة.

وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

ومن جانبه.. قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا إنه الى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، حضرهما ٨٥ مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.