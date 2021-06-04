الشرطة السلوفاكية تلقي القبض على قائد هيئة مراقبة الشرطة

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ألقت الشرطة السلوفاكية يوم الخميس القبض على قائد الهيئة القائمة على مراقبتها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن وحدة تنفيذ القانون الخاصة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة اقتادت يوم الخميس رئيس مكتب التحقيق في سوء سلوك الشرطة أدريان زابو مكبلا في الاصفاد.

وأكد مكتب المدعي العام في سلوفاكيا لاذاعة "تي إيه 3 " أنه أصدر أمر الإعتقال.

يشار إلى أن زابو بصفته رئيس مكتب التحقيق في سوء السلوك فإنه مسؤول عن كشف ومحاربة الفساد والجرائم الأخرى التي يرتكبها ضباط الشرطة.

لكنه حاليا يواجه اتهامات بقبول رشاوى نقدية وأجهزة إلكترونية مقابل عدم متابعة قضايا ضد ضباط شرطة.

وتأتي عملية القاء القبض على زابو وسط جدل سياسي حول مزاعم تلاعب ضباط شرطة موالون للحكومة بالشهود.

ووجه رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو، الذي يقود حزب "الاتجاه - الديمقراطية الاجتماعية" المعارض، اتهاما للحكومة باستخدام اعتقال زابو لشل حركة مكتب مراقبة الشرطة حتى لا يتم الكشف عن المزيد من التلاعب.

ورفض رئيس الوزراء الحالي إدوارد هيجر ذلك الاتهام ووصفه بأنه "نظرية مؤامرة". وفي وقت سابق، اتهم كلا الحزبين الاجتماعيين الديمقراطيين في البلاد بانتقاد الشرطة فقط لأنهم هم أنفسهم "الجناح السياسي للجريمة المنظمة".

وتستشهد المعارضة بمعلومات مزعومة صادرة عن جهاز المخابرات الداخلية (إس أي إس) تم تسريبها في مايو الماضي.

ووفقا للمعلومات المسرية، فقد تم الضغط على المحتجزين المشتبه بهم باستخدام المال والتهديد للإدلاء بتصريحات كاذبة ضد سياسيين معارضين.