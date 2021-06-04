يبدأ خلال أيام تنسيق الثانوية العامة وقبول الطلاب بالجامعات، والتي من بينها الجامعات الأهلية الجديدة والتي تعتبر حديثة النشأة نظرًا لتأسيسها وبدء الدراسة فيها منذ عام دراسي فقط وتقدم "الشروق" خلال التقرير الأتي أبرز المعلومات حول جامعة الجلالة والتي تقع بالقرب من العين السخنة:



كليات الجامعة:

• الهندسة.

• العمارة.

• علوم وهندسة الحاسب.

• العلوم الإدارية.

• الفنون والتصميم.

• الإنتاج الإعلامي.

• العلوم.

• العلوم الاجتماعية والإنسانية.

• الطب.

• طب الأسنان.

• الصيدلة.

• العلاج الطبيعي.

• التمريض.

• تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

• الغذاء والصناعات الغذائية.

• الأكاديمية العليا للعلوم.



مجالات وبرامج الجامعة:

• مجال الطب: ويضم برنامج الطب والجراحة.

• مجال علوم الصيدلة: ويضم برنامج دكتور الصيدلة.

• مجال طب الأسنان: ويضم برنامج طب الأسنان.

• مجال العلاج الطبيعى: ويضم برنامج العلاج الطبيعى.

• مجال علوم التمريض: ويضم برنامج علوم التمريض.

• مجال العلوم الهندسية: ويضم برامج (هندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة، هندسة الإلكترونيات والاتصالات، الطاقة وإدارة الطاقة، الهندسية الصناعية والنظم، هندسة المواد والتصنيع، الميكاترونيات والأتمتة الصناعية، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، التصميم المعمارى والعمارة الرقمية).

• مجال العلوم الأساسية: ويضم برامج (علوم وتكنولوجيا النانو: الفيزياء ـ الكيمياء، جيولوحيا البترول والتعدين، التكنولوجيا الحيوية الجزيئية).

• مجال العلوم الإدارية: ويضم برامج (إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، المحاسبة والتمويل، إدارة الأعمال، التسويق، نظم معلومات الأعمال).

• مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: ويضم برامج (تكنولوجيا المختبرات الطبية، تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبى، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تكنولوجيا البصريات، تقنيات العلاج النفسي، تكنولوجيا تصنيع الأسنان، التأهيل الوظيفى).

• مجال الفنون والتصميم: ويضم برامج (العمارة الداخلية، الرسوم المتحركة، تصميم الجرافيك، تصميم الموضة والمنسوجات).

• مجال الإنتاج الإعلامى: ويضم برامج (الإنتاج الإعلانى، الإنتاج التليفزيونى).

• مجال علوم الحاسب: ويضم برامج (المعلوماتية الطبية الحيوية، الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب).

• مجال هندسة الحاسب: ويضم برامج (هندسة الحاسب، وهندسة الذكاء الاصطناعى).

• مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية: ويضم برامج (اللغة الإنجليزية التطبيقية، اللغة اليابانية التطبيقية "مسار الترجمة"، اللغة اليابانية التطبيقية "مسار التدريس"، علم النفس وعلم الاجتماع، الجيومعلوماتية، الاقتصاد والعلوم السياسية، علم المكتبات والمعلومات والأرشيف).