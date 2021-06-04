 وسائل إعلام: بوتين سيبحث مع رئيس الأرجنتين إنتاج لقاح «سبوتنيك V» في بلاده - بوابة الشروق
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وسائل إعلام: بوتين سيبحث مع رئيس الأرجنتين إنتاج لقاح «سبوتنيك V» في بلاده

رويترز
نشر في: الجمعة 4 يونيو 2021 - 6:32 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 يونيو 2021 - 6:32 ص

أفادت وسائل إعلام أرجنتينية بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، سيعلنان عن إطلاق إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي على نطاق صناعي في الأرجنتين.

وأشار موقع Infobae الإعلامي الأرجنتيني إلى أن رئيسي البلدين سيعقدان مباحثات الجمعة 4 يونيو عبر الفيديو، من المتوقع خلالها الإعلان عن إطلاق إنتاج اللقاح محليا.

وكانت وزيرة الصحة الأرجنتينية كارلا فيسكوتي قد أعلنت أن الوزارة تأكدت من نوعية الدفعة التجريبية من اللقاح الروسي المنتجة على أراضي الأرجنتين، ما سيسمح بإطلاق الإنتاج على نطاق صناعي.

ومن المقرر أن ينطلق الإنتاج في مصنع تابع لمختبر Richmond الأرجنتيني في مدينة بيلار.

يذكر أن الأرجنتين وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي لتطعيم السكان ضد فيروس كورونا في أواخر ديسمبر الماضي.

وفي أبريل الماضي تم إنتاج أول دفعة من اللقاح الروسي في الأرجنتين.

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