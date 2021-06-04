حزب أردوغان: نرغب في وضع أجندة إيجابية مع الولايات المتحدة

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قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي، إن بلاده ترغب في وضع أجندة إيجابية مع الولايات المتحدة ترسم المرحلة الجديدة من العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده متحدث "العدالة والتنمية" عمر جليك بمقر الحزب الحاكم في العاصمة أنقرة.

وتطرق جليك إلى اللقاء المرتقب بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي جو بايدن، مشيرا إلى أن المجالات التي سيتعاون فيها البلدان أكثر بكثير من المسائل المختلف فيها.

وأكد ضرورة العمل على كيفية تعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة مع الولايات المتحدة، وتطوير موقف لحل المشكلات في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: "نرغب في تقييم المرحلة الجديدة مع الولايات المتحدة على أساس أجندة إيجابية، إذا قمنا بذلك، فسيكون من الأسهل حل العناصر السلبية".

ومن المقرر أن يلتقي الزعيمان في بلجيكا، خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقررة في 14 يونيو.

وحول العلاقات التركية اليونانية، قال جليك: "إذا كانت أثينا تريد حل مشكلة ما مع أنقرة أو التوصل معها إلى أرضية مناسبة، فهناك سبيل وحيد يتمثل بالتوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن تلك المسألة".

وأكد جليك أن بلاده ترغب في حل القضايا من خلال المفاوضات.

وتابع: "تركيا لم توقف أي آلية تفاوض بينها وبين اليونان إنما تم إيقافها من قبل الأخيرة دائما".

وأردف: "​​​​​​​نحن مستعدون دائما لتقارب يتماشى مع المفاوضات وعلاقات حسن الجوار والقانون".