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الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع قيود السفر إلى اليابان

رويترز
نشر في: الجمعة 4 يونيو 2021 - 8:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 يونيو 2021 - 8:05 ص

دعا المجلس الوزاري الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد إلى إضافة اليابان لقائمة الدول التي يتعين تحرير السفر إليها، بعد القيود التي فرضها الاتحاد على السفر لمكافحة وباء كورونا.

وأشار المجلس في بيان يوم الخميس إلى أن إضافة اليابان إلى القائمة تأتي بعد توفر معطيات علمية تتمتع بالمصداقية، وفي إطار التوصيات التي تصدرها بروكسل تباعا للدول الأعضاء المتعلقة بفتح حدودها الخارجية أمام مواطني مختلف دول العالم.

ويوصي المجلس في أحدث لائحاته البلدان الأوربية بفتح حدودها أمام مواطني أستراليا، إسرائيل، اليابان، نيوزيلندا، رواندا، سنغافورة، كوريا الجنوبية، تايلاند والصين شرط المعاملة بالمثل.

كما يأمل المجلس من الدول الأعضاء العمل على فتح الحدود بشكل تدريجي أمام مواطني هونغ كونغ وماكاو بشرط المعاملة بالمثل.


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