رئيس النواب الليبي: عرض مشروع قانون بشأن كيفية انتخاب الرئيس على المجلس

كشف رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الجمعة، عن مشروع قانون معروض على مجلس النواب الليبي لإقراره بشأن كيفية انتخاب الرئيس، موضحا أن المجلس بصدد أيضا دراسة التأكيد على القاعدة الدستورية الخاصة بإجراء الانتخابات.

جاء ذلك خلال كلمة في مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي الحبيب المالكي، حيث أكدا العلاقات القوية بين الشعبين، والتواصل المستمر بين مجلسي النواب في البلدين للتعاون والتشاور، وصولا إلى حل الأزمة الليبية.

وقال عقيلة إن مجلس النواب الليبي "أوفى بالتزامه" فيما يخص المناصب السيادية، مضيفا أنه "تم البدء في تنفيذ الآلية المتفق عليها لاختيار رؤساء هذه المناصب، وتم إعداد الملفات اللازمة، وإرسلها إلى المجلس الأعلى للدولة وننتظر رده لتسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الأجهزة السيادية".