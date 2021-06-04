5 نصائح لتقليل الانتفاخ والحصول على بطن مسطح

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة البطن المنتفخ، حيث أن هذا لا يعني زيادة الوزن، ولكن غالبًا ما يحدث ذلك بسبب النظام الغذائي وعادات أسلوب الحياة، حيث لا يبدو أن انتفاخ البطن سيئًا فحسب، بل يمكن أن يسبب أيضًا إزعاجًا جسديًا مثل ضيق المعدة وتورمها.



لذلك نشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من النصائح التي يمكن أن تساعد في شد البطن والتخلص من مشكلة الكرش.



* ما هو الانتفاخ؟

الانتفاخ هو حالة تتراكم فيها كمية زائدة من الهواء في الجهاز الهضمي، وهذا يجعل البطن تبدو كبيرة، ويمكن أن يحدث هذا أيضا عند ابتلاع الهواء الزائد أو تناول الطعام بسرعة كبيرة.



*مضغ الطعام

يساعد مضغ الطعام ببطء على تقسيم الطعام إلى قطع صغيرة، مما يسهل على المعدة هضمه، حيث أنه عند ابتلاع الطعام على عجل يدخل معه الكثير من الهواء إلى المعدة مما يتسبب في الانتفاخ، لذلك يجب التأني عند تناول الطعام، خاصة الوجبات الدسمة.



* تجنب المكونات التي لا تتحملها

الانتفاخ هو أحد أعراض عدم تحمل الطعام، لذلك إذا كنت تشعر بالانتفاخ غالبًا بعد تناول طعام معين مثل الأرز أو الحليب، يجب تجنبها أو الحد من تناولها.



*إجراء تغييرات في نمط الحياة

المشروبات الغازية ومضغ العلكة والتدخين هي بعض الأشياء الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة كميات الهواء المبتلع، حيث يمكن أن يؤدي القيام بهذه الأشياء إلى احتباس الغازات في البطن، مما يتسبب في الشعور بعدم الارتياح، لذلك يجب التقليل من هذه العادات وممارس نوعًا من النشاط البدني.



*شرب الماء الفاتر

يمكن أن يساعدك شرب كمية كافية من الماء على الاسترخاء وتقليل الانتفاخ. بدلًا من الماء البارد، وذلك لأنه أكثر ترطيبًا كما أنه يسرع عملية الهضم.



