وزير الأوقاف: أغلقنا المساجد فى وجه المتطرفين

افتتحت وزارة الأوقاف 16 مسجدا إحلالا وتجديدا، و5 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1458 مسجدا، منها 1348 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و110 مسجدا صيانة وترميما.

وقال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، على هامش كلمته فى لقائه بالأئمة بمحافظة الدقهلية، إن الدولة أغلقت المساجد فى وجه المتطرفين، وإنه تم افتتاح ١٤٥٨مسجدا فى خلال 9 أشهر، وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ أى دولة، مؤكدا اهتمام الوزارة بتثقيف الأئمة؛ وإعداد ٢٠ دورة تثقيفية آخرها دورة السوشيال ميديا.



وبشأن استخدام الدعوة الإلكترونية، أضاف: «أن تأتى متأخرا خير من ألا تأتى، فلابد من وجودنا فى هذه المساحة، حتى لا يذهب البعض للمواقع المتشددة، فالإنسان بطبيعته يميل إلى الوسطية وليس التشدد.



وأكد الوزير أن الدعوة عبر الفضاء الإلكترونى هدف استراتيجى للأوقاف فى المرحلة الراهنة لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطى المستنير، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان.



وأشار إلى أن وزارة الأوقاف انطلقت فى فضاء السوشيال ميديا من خلال استحداث عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية على بوابة الأوقاف الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى، والقنوات، وإنشاء منصة خاصة بالسوشيال ميديا، ومنصة الأوقاف العلمية، كما تم إطلاق عدد من الصفحات والمواقع والقنوات بهدف التواصل مع الجمهور والنشر الدعوى والتثقيف الإلكترونى.



وافتتح وزير الأوقاف، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وعبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أمس، مسجد القصبى بقرية نشا فى مركز نبروه بمحافظة الدقهلية.



وتضمنت المساجد التى تم افتتاحها، 3 مساجد بمحافظة أسيوط، و3 مساجد بكفر الشيخ، و3 مساجد ببنى سويف و3 مساجد بالبحيرة، و6 مساجد بقنا، و3 مساجد بالدقهلية.