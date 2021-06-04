بنجلاديش تقدم مزايا ضريبية للشركات التي توظف المتحولين جنسيا

أعلنت بنجلاديش تقديم تخفيضات ضريبية للشركات التي توظف المتحولين جنسياً لتعزيز جهود الحكومة لدمج هذه الفئة المهمشة اجتماعيا في الدولة ذات الأغلبية المسلمة في جنوب آسيا.

وقال وزير المالية البنجلاديشي أحمد مصطفى كمال خلال إعلان الموازنة العامة الجديدة للدولة اليوم الخميس ، "اقترح سن حوافز ضريبية خاصة لتوفير فرص العمل وضمان الارتقاء بمستويات المعيشة والاندماج الاجتماعي والاقتصادي للأفراد المتحولين جنسيا".

وبحسب الخبراء المستقلين يوجد في بنجلاديش أكثر من 200 ألف متحول جنسيا،في حين تقول التقديرات الحكومية إن الرقم في حدود 10 آلاف شخص، حيث يواجه أغلبهم التمييز والنبذ الاجتماعي.

وغالبًا ما يلجأ الأشخاص المتحولون جنسيا في بنجلاديش إلى التسول أو ممارسة الجنس مقابل أجر لكسب عيشهم، حيث يضطر معظمهم إلى الفرار من منازلهم بسبب البلطجة والمضايقات.

قال وزير المالية إن الشركات ستتمتع بخصم ضريبي بنسبة 5% أو استرداد 75% من رواتب الموظفين المتحولين جنسيا لديها إذا وصلت نسبتهم إلى 10% من إجمالي عدد العاملين لديها أو وصل عددهم إلى 100 عامل.

يأتي ذلك فيما رصدت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة أكثر من 44 مليار دولار لتمويل الصحة والتعليم والتكنولوجيا والضمان الاجتماعي والأمن العام والدفاع والقطاعات الأخرى في ميزانية العام المالي الجديد.

كما رصدت الحكومة 59ر26 مليار دولار إضافية لتنفيذ خطة تطوير البنية التحتية في العام المالي الذي يبدأ أول تموز/يوليو المقبل.