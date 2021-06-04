 مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية في منطقة بحر بارنتس - بوابة الشروق
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مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية في منطقة بحر بارنتس

مقاتلة روسية
مقاتلة روسية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 4 يونيو 2021 - 6:51 م | آخر تحديث: الجمعة 4 يونيو 2021 - 6:51 م
أكد الأسطول الشمالي الروسي، أن طائرة تابعة له من طراز "ميغ 31" رافقت طائرة استطلاع عسكرية أمريكية في منطقة بحر بارنتس.

وأشارت قيادة الأسطول، في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أن طائرة الدورية التابعة لسلاح الجو الأمريكي "P-8A بوزيدون" كانت على مقربة من الحدود الروسية.

وأضافت أنه بعد تحويل الطائرة العسكرية الأجنبية لمسارها بعيدًا عن حدود الدولة، عادت المقاتلة الروسية بأمان إلى قاعدتها.

وتابعت أن طيران المقاتلة الروسية جرى بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، ولم يسمح بانتهاك الحدود الروسية.

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