 البدري: لو مكان شوقي غريب سأختار صلاح والشناوي وحجازي للأولمبياد - بوابة الشروق
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البدري: لو مكان شوقي غريب سأختار صلاح والشناوي وحجازي للأولمبياد

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 4 يونيو 2021 - 12:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 يونيو 2021 - 12:17 ص

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، عن الثلاثي الأحق من وجهة نظره للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021.

ويحق لشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، اختيار ثلاث لاعبين فوق السن (أكبر من 23 سنة) لخوض منافسات الأولمبياد مع عناصر المنتخب الأولمبي.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورتس": لو كنت مكان شوقي غريب سأختار الثلاثي محمد صلاح ومحمد الشناوي وأحمد حجازي للمشاركة في أولمبياد طوكيو".

ولم يعلن شوقي غريب حتى الآن عن الثلاثي الذي سيختاره للمشاركة مع الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2021.

جدير بالذكر أن المنتخب الأولمبي وقع في مجموعة بالأولمبياد تضم إسبانيا والأرجنتين وإستراليا.


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